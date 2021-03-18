Автор дубля в ворота ЦСКА Вендел поделился эмоциями от победы «Зенита»
Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел оценил победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
По его словам, в середине второго тайма он попросил замену, так как немного подустал, из-за чего не смог оформить хет-трик в ворота Игоря Акинфеева.
«Спасибо за награду лучшему игроку матча. Важно, что наша команда выиграла и продолжила победный путь.
Мы до удаления провели неплохой тайм, поэтому, конечно, красная карточка в составе соперника помогла нам. Но мы заслуживали победу. Молодцы, что выиграли», — сказал Вендел в эфире «Матч Премьер».
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает третье место набрав 40 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке, имея в активе 48 баллов.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выпад Вендела в адрес члена тренерского штаба по ходу матча против московского ЦСКА.