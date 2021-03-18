Дубль Бучневича и гол Панарина помогли «Рейнджерс» уничтожить «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Филадельфию Флайерз».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» при ограниченном количестве зрителей и завершилась фантастической победой хозяев со счетом 9:0.

В составе победителей за 10 минут и 20 секунд хет-трик оформил Мика Зибанежад. За две минуты во втором периоде дубль на свой счет записал российский нападающий Павел Бучневич.

Еще по шайбе забросили Брендан Лемье, Артемий Панарин, Джейкоб Труба и Филип Хитил.



Ранее Павел Буре заявил, что рад влиться в семью Федерации хоккея России (ФХР) и сделает все возможное, чтобы укрепить авторитет России в международном хоккее.