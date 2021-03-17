Арбитр Федотов заявил, что Акинфеев отбил мяч за линией в игре с «Зенитом»

17 марта московский ЦСКА уступил петербургскому «Зениту» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:3.

Футбольный арбитр Игорь Федотов заявил о том, что на 82-й минуте голкипер красно-синих Игорь Акинфеев отбил мяч за линией ворот.

«Пересек ли мяч линию ворот ЦСКА на 82-й минуте после удара Сантоса? Для меня это гол, видно мяч за линией. Но многие потом будут говорить про проекцию мяча», передает слова Федотова «Чемпионат.com».

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает третье место набрав 40 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке, имея в активе 48 баллов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось о том, что Виктор Гончаренко может быть отправлен в отставку с поста тренера ЦСКА.