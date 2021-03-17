Наставник ЦСКА Гончаренко подвел итоги матча против «Зенита»

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги центрального матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Чемпионат.com».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:3. На 53-й минуте был удален футболист армейцев Ильзат Ахметов.

«После удаления минут 15 приходили в себя. Сражались до конца, пробовали изменить ситуацию. Мне не понравилось, как мы действовали на правом фланге. Много позволяли создавать за спиной Фернандеса», — сказал Гончаренко.

Также специалист отметил, что у него есть эмоциональные силы продолжить работу в команде.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает третье место набрав 40 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке, имея в активе 48 баллов.

Ранее сообщалось о том, что Гончаренко может быть отправлен в отставку с поста тренера ЦСКА.