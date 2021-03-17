Дзюба вышел на третье место в списке бомбардиров РПЛ

В эти минуты продолжается центральный матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».

После первого тайма счет 1:1.

На 32-й минуте точным ударом отметился форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба. Он забил свой 130-й мяч в рамках турнира. По этому показателю он обошел Дмитрия Кириченко (129), который занимал третье место в списке лучших снайперов РПЛ. Интересно, что в первом тайме Дзюба мог оформить дубль, но не смог реализовать пенальти.

Первый матч в РПЛ Дзюба провел в 2006 году за московский «Спартак». Также нападающий выступал за томскую «Томь», тульский «Арсенал» и «Ростов».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка .

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