Начало матча ЦСКА — «Зенит» было задержано

Начало центрального матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Зенит» было задержано на несколько минут из-за того, что встреча между «Ростовом» и волгоградским «Ротором» закончилась позже, чем ожидалось.

К первому тайму игры в Волгограде было добавлено 11 минут.

Поединок между красно-синими и сине-бело-голубыми проходит в Москве на «ВЭБ Арене».

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко занимают третье место, набрав 40 очков. Сине-бело-голубые расположились на первой строчке, имея в активе 45 баллов. В матче первого круга победу одержала команда Сергея Семака. На дубль Сердара Азмуна точным ударом ответил Никола Влашич. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

В середине первого тайма счет не открыт.

Ранее стали известны составы на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит».