Александр Емельяненко хочет провести бой без перчаток

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко рассказал о том, что он хочет провести поединок без перчаток.

«Я хотел бы провести бой без перчаток. Предложения были. Но, к сожалению, виза в США мне закрыта. В России также поступают предложения подраться на голых кулаках», — сказал Емельяненко на YouTube-канале «Лысый хищник».

Также спортсмен отметил, что без перчаток удар слабее, но наносит больший урон, а он хочет провести как можно больше боев за год.

За свою карьеру Емельяненко провел 37 боев, одержав 28 побед и восемь раз проиграв. Поединок против американца Тони Джонсона завершился вничью.

24 июля 2020 года Емельяненко уступил Магомеду Исмаилову в третьем раунде. В 2021 году Александр планирует встретится на ринге с популярным рэпером Джиганом. Также его вызывал на бой скандальный боец Вячеслав Дацик.

Ранее Дацик опубликовал афишу боя с Емельяненко.