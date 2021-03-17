Российская актриса выложила откровенные фото и передала привет Дзюбе

Российская актриса Наталья Земцова опубликовала в Instagram откровенные фотографии и упомянула нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу.

«Дзюбе привет», — подписала фотографии Земцова.

В ноябре 2020 года футболист оказался в центре скандала. В Сети оказалось интимное видео с участием Дзюбы. После появления ролика главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока в расположение национальной команды. В марте 2021 года специалист заявил, что форвард вернется в состав и будет капитаном команды в предстоящих матчах отбора к чемпионату мира 2022 года.

После скандала многие звезды шоу-бизнеса выразили поддержку спортсмену. Также 11 ноября самолет, принадлежащий авиакомпании Победа», пролетел над Нефтекамском по траектории, напоминающей фаллический символ. По мнению СМИ, таким образом пилоты могли выразить поддержку футболисту.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий исполнил песню про скандальное видео Дзюбы.