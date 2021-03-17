УЕФА отреагировал на отказ арбитра Карасева вставать на колено

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Союз европейских футбольных ассоциаций отреагировал на отказ российского арбитра Сергея Карасева вставать на одно колено перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».

Как сообщает РИА «Новости» в Telegram, в организации считают этот жест добровольным. В УЕФА не предусмотрены дисциплинарные взыскания в случае, если игроки, тренеры или официальные лица не хотят преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Боруссией», прошедшая в Будапеште на «Пушкаш Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

Ранее главный тренер лондонского «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал отказ Уилфреда Заа встать на колено перед матчем против «Вест Бромвича».