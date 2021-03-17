Овечкин вышел на 34-е место по количеству очков за карьеру в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 34-е место по количеству очков за карьеру в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) россиянин забросил шайбу и отметился результативной передачей. Теперь в его активе 1301 очко в карьере. По этому показателю он обошел представителя Канады Джерома Игинлу (1300).

Рекорд по количеству очков за карьеру принадлежит канадскому форварду Уэйну Гретцки (2857).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Айлендерс».