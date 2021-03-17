Зидан прокомментировал выход «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

По его словам, «сливочным» удалось в противостоянии с «Аталантой» цельно защищаться на протяжении всей игры и не позволить сопернику создать опасность у собственных ворот.

Французский специалист особо отметил вклад опорных полузащитников Луки Модрича и Тони Крооса а итоговый успех команды.

Ранее сообщалось, что хавбек «Реала» Лука Модрич признан игроком матча против «Аталанты» из Бергамо в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.