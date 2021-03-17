Стали известны шесть из восьми четвертьфиналистов Лиги чемпионов.

К ранее прошедшим первый этап плей-офф «Ливерпулю», «Пари Сен-Жермен», «Порту» и дортмундской «Боруссии» по итогам матчей 16 марта присоединились мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Оставшиеся два участника 1/4 финала определятся по итогам ответных матчей «Челси» — «Атлетико» и «Бавария» — «Лацио».

Ранее сообщалось, что российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым отказалась преклонять колено перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».