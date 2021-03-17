У Миранчука 100% успешных обводок в матче против «Реала»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук совершил 100% успешных обводок в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

По данным WhoScored, россиянин по ходу матча один раз пошел в дриблинг и не потерял мяч.

Также на счету воспитанника московского «Локомотива» три из пяти точных передач и девять касаний. Его игра была оценена по десятибалльной шкале на 5,93 балла.

Ранее сообщалось, что стали известны шесть из восьми четвертьфиналистов Лиги чемпионов.