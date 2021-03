Хавбек «Реала» Модрич — лучший игрок матча против «Аталанты»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич признан игроком матча против «Аталанты» из Бергамо в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.



Отмечается, что хорват также стал претендентом игрока недели в Лиге чемпионов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

