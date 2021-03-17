Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ
Вадим Балканов
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших снайперов заокеанского чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба «столичных» в Twitter.
35-летний форвард поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс» на 16-й минуте второго периода матча регулярного чемпионата нынешнего сезона.
Для Овечкина эта шайба стала 718-й в НХЛ.
Ранее глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о смерти капитана клуба МХЛ «Динамо» Тимура Файзутдинова.
THE �� HAS TAKEN OVER SIXTH ALL-TIME pic.twitter.com/eyS4Ytcku3— Washington Capitals (@Capitals) March 17, 2021