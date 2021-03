Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших снайперов заокеанского чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба «столичных» в Twitter.

35-летний форвард поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс» на 16-й минуте второго периода матча регулярного чемпионата нынешнего сезона.

Для Овечкина эта шайба стала 718-й в НХЛ.

