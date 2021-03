Эспозито поздравил Овечкина с выходом на шестое место в списке снайперов НХЛ

Легендарный канадский нападающий Фил Эспозито поздравил капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина с выходом на шестое место в списке снайперов лиги. Его слова передает пресс-служба «столичных» в Twitter.

«Поздравляю тебя с этим достижением! Ты — фантастический хоккеист. Я не понимаю, как ты умудряешься столько забивать, несмотря на попытки защитников помешать тебе. Продолжай в том же духе!» — сказал Эспозито.

Напомним, что в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 718-ю шайбу в НХЛ, в то время как на счету Эспозито 717 голов.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин набрал 1300-е очко в НХЛ.

And now a message from the great Phil Esposito for Alex Ovechkin on taking over sixth place on the all-time goals list!#ALLCAPS | #Gr8 pic.twitter.com/8NydChJFE8