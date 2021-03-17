«Вашингтон» Овечкина одержал шестую победу подряд в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в столице США на «Кэпитал Уан Арене» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Этот успех для «Кэпс» стал шестым к ряду. После 29 матчей в нынешнем сезоне команда занимает первое место в Восточном дивизионе, имея в своем активе 42 очка.

Столько же очков набрали «островитяне», затратив при этом на одну игру больше.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ.