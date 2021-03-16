«Вытерпим и это»: Кафельников отреагировал на возможную блокировку Twitter в России

Известный российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на информацию о том, что Роскомнадзор заблокирует социальную сеть «Твиттер».

«Пока существует VPN, нам не страшен Роскомнадзор. Деньги на блокировки и раньше уходили, а мы все терпим. Значит, и это вытерпим. На меня это вообще никак не повлияет, у меня эта функция загружена. VPN — палочка-выручалочка для таких случаев. И поэтому нам не страшен серый волк!» — сказал Кафельников в интервью Sport24.

С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter, уточнив, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации, а именно, материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, публикациях, содержащих информацию о способах совершения суицида и прямых призывов к самоубийствам несовершеннолетних, а также данных о способах использования и изготовления наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали возможную блокировку Twitter оправданной мерой.