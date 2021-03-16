Вице-президент ФХР высказался о смерти Файзутдинова

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал смерть 19-летнего хоккеиста Тимура Файзутдинова.

«По поводу экипировки очень сложный вопрос, сейчас она доведена до максимального уровня безопасности. Перед тем, как ответить на него, надо собирать научную группу, изучать этот вопрос. По эпизоду: Тимур просто не видел момент броска, не видел шайбу. К сожалению, хоккей — экстремальный вид спорта. Мои соболезнования семье», — сказал Ротенберг в интервью Sport24.

19-летний защитник петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался в реанимации 16 марта из-за случайного попадания шайбы в голову во время хоккейного матча. Врачи боролись за жизнь хоккеиста три дня, но спасти Файзутдинова не удалось.

Следственный комитет намерен проверить качество и своевременность оказания медицинской помощи 19-летнему спортсмену.

«Шайба попала в сонную артерию»: умер 19-летний капитан «Динамо».