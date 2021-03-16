Фетисов отреагировал на смерть Файзутдинова

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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на смерть защитника МХК «Динамо» Тимура Файзутдинова.

«Я всю жизнь играл без маски, да и многие поколения играли без масок вообще. Да, может, это имеет обратный эффект. Когда с детства умеешь уклоняться. Но опять же не берусь судить. Эксперты дадут свою оценку. Нужно заниматься разъяснительной работой, а не поиском виновных. Насколько пришла быстро помощь, к примеру», — сказал Фетисов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тимур Файзутдинов скончался 16 марта в ярославской больнице после нескольких дней в реанимации. Врачи боролись за жизнь хоккеиста три дня, но оказались бессильны. Причиной травмы спортсмена стало попадание шайбы в сонную артерию во время матча с ярославским «Локомотивом».

«Никогда не скажем про него «был»: МХК «Динамо» опубликовал статью памяти Файзутдинова.