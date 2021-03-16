Слуцкий исполнил песню про скандальное видео Дзюбы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал участником выпуска «Плохие песни» на YouTube-канале slow slow cow.

Наставнику казанской команды выпало задание исполнить песню о скандальном видео интимного характера нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Недавно в трендах видел ролик на ютубе.

Просмотров больше, чем у матчей РПЛ.

Всем показал, что нужно делать дома Дзюба

Великолепною пятеркой на руке», — спел Слуцкий.

Тренеру удалось выполнить поставленную задачу и рассмешить своего оппонента.

Ранее Дзюба вошел в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.