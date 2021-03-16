Волейболистка судится с клубом после того, как ее выгнали из-за беременности

Итальянская волейболистка Лара Лугли подала в суд на бывший клуб «Маниаго Порденоне».

Лугли рассказала, что в 2019-м клуб аннулировал ее трудовое соглашение после того, как она объявила о беременности. Спустя месяц у спортсменки произошел выкидыш, о чем она сообщил «Маниаго» и сделала запрос о выплате зарплаты, которая, по ее словам, не была ей перечислена за месяц игры до ухода.

Руководство клуба выплачивать средства отказалось, сославшись на то, что Лугли якобы должна была уведомить их о планировании беременности еще до подписания контракта.

«Я играю в волейбол 25 лет и всегда выкладывалась на полную, они это знали. Они сказали, что 38-летняя женщина должна была знать, хочет она завести ребенка или нет, и поэтому должна была что-то сказать. Они не только ставят под сомнение мой профессионализм, но и сравнивают беременность с противоправным и злонамеренным поведением – это очень серьезная вещь», — цитирует Лугли The Guardian.

Ранее возможная любовница футболиста Павла Мамаева сообщила о своей беременности.