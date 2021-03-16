Хоккеист МХК «Динамо» Файзутдинов скончался в реанимации

Капитан молодежного хоккейного клуба «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов скончался в возрасте 19 лет.

Об этом говорится в заявлении на официальной странице команды в социальной сети «ВКонтакте».

12 марта Файзутдинов получил серьезную травму после попадания шайбы в голову по ходу матча плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против ярославского «Локомотива». Игрок был доставлен в больницу в отделение реанимации и так и не пришел в сознание. Врачи оценивали его состояние как критическое.

В нынешнем сезоне Файзутдинов появился на льду в 54 матчах МХЛ, записав на свой счет семь результативных передач.