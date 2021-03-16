Шамиль Газизов вернулся на пост генерального директора «Уфы»
Игорь Игнатов
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Шамиль Газизов назначен на пост генерального директора «Уфы». Об этом сообщает официальная страница команды Российской премьер-лиги (РПЛ) в Twitter.
Ринат Шайбеков, занимавший эту должность, стал исполнительным директором башкирского клуба.
Газизов был гендиром «Уфы» с 2011 по 2020 год, после чего перебрался в московский «Спартак» на аналогичную позицию. В декабре 2020-го был отправлен в отставку красно-белыми.
Ранее Газизов рассказал, как его просили остаться в «Спартаке».
Шамиль Газизов возвращается в футбольный клуб «Уфа»— ФК УФА (@UfaFc) March 16, 2021
Шамиль Камилович назначен генеральным директором «Уфы». Ранее занимавший эту должность Ринат Шайбеков стал исполнительным директором клуба. pic.twitter.com/qID8jqxVO1