Капитан «Питтсбурга» Кросби восхитился игрой Малкина

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Сидни Кросби восхитился игрой своего одноклубника Евгения Малкина, передает Pens Inside Scoop в Twitter.

«Он просто доминирует. Когда шайба у него, ее трудно отнять. Когда он пребывает в таком состоянии, вы мало что можете сделать, чтобы остановить его», — сказал Кросби.



В ночь на 16 марта «Питтсбург» обыграл «Бостон» со счетом 4:1. Малкин набрал два очка (1+1).

Ранее Малкин был признан первой звездой матча с «Бостоном».

