Овечкин поделился эмоциями от выхода на шестое место в списке бомбардиров НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин поделился эмоциями от выхода на шестое место в списке бомбардиров за всю историю турнира, передает «Чемпионат.com».

«Я просто делаю то, что должен. Стараюсь использовать свои моменты и двигаться дальше. Мне кажется, что у меня возникают отличные моменты почти в каждом матче. Самые важные голы еще впереди», — сказал Овечкин.

По количеству заброшенных шайб россиянин сравнялся с Филом Эспозито. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин решил отложить переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте.