Овечкин сравнялся с Эспозито в списке бомбардиров НХЛ

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«Вашингтон» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:0.

Одну из шайб забросил россиянин Александр Овечкин.

Российский форвард забросил 717-ю шайбу в НХЛ, сравнявшись по данному показателю с Филом Эспозито. Овечкин делит с легендарным канадцем 6-й строчку в списке бомбардиров за всю историю турнира.

Лучшим бомбардиром НХЛ является забросил Уэйн Гретцки (894).

Ранее Евгений Малкин набрал 1100-е очко за «Питтсбург».