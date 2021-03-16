Овечкин сравнялся с Эспозито в списке бомбардиров НХЛ
Андрей Черников
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«Вашингтон» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 6:0.
Одну из шайб забросил россиянин Александр Овечкин.
Российский форвард забросил 717-ю шайбу в НХЛ, сравнявшись по данному показателю с Филом Эспозито. Овечкин делит с легендарным канадцем 6-й строчку в списке бомбардиров за всю историю турнира.
Лучшим бомбардиром НХЛ является забросил Уэйн Гретцки (894).