Футболист «Спартака» Соболев сделал выбор между Месси и Роналду
Андрей Черников
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Футболист московского «Спартака» Александр Соболев сделал выбор между игроком каталонской «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает «Российская газета».
«Тяжело выбрать между ними. Но, наверное, отдам предпочтение Месси. Волшебник», — сказал Соболев.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают второе место, набрав 41 очко.
Ранее Соболев назвал причину частых споров с арбитрами.