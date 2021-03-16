Футболист «Спартака» Соболев сделал выбор между Месси и Роналду

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Футболист московского «Спартака» Александр Соболев сделал выбор между игроком каталонской «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает «Российская газета».

«Тяжело выбрать между ними. Но, наверное, отдам предпочтение Месси. Волшебник», — сказал Соболев.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают второе место, набрав 41 очко.

Ранее Соболев назвал причину частых споров с арбитрами.