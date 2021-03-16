Панарин забил первую шайбу после возвращения в состав «Рейнджерс»

В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфией».

После двух периодов счет 3:3.

Во втором периоде российский игрок «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал два очка (1+1). Россиянин отличился впервые после возвращения в состав команды.

После высказывания хоккейного тренера Андрея Назарова о том, что в 2011 году, когда Панарин выступал за подольский «Вятизь», тот в баре избил 18-летнюю девушку, хоккеист взял временный отпуск, из-за которого пропустил девять матчей «Рейнджерс».



Ранее Кирилл Капризов набрал 24-е очко в сезоне НХЛ и стал лучшим бомбардиром среди россиян.