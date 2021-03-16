Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов набрал 400-е очко в НХЛ

В эти минуты продолжается матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтоном» и «Баффало».

После первого периода «Кэпиталз» впереди со счетом 1:0.



Единственную шайбу забросил россиянин Евгений Кузнецов, который набрал 400-е очко в НХЛ. Стоит отметить, что для достижения этой отметки форварду потребовалось 497 игр.



Ранее Александр Овечкин решил отложить переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте.