Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов набрал 400-е очко в НХЛ
Андрей Черников
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В эти минуты продолжается матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтоном» и «Баффало».
После первого периода «Кэпиталз» впереди со счетом 1:0.
Единственную шайбу забросил россиянин Евгений Кузнецов, который набрал 400-е очко в НХЛ. Стоит отметить, что для достижения этой отметки форварду потребовалось 497 игр.
Ранее Александр Овечкин решил отложить переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте.