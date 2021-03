Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Бучневич отстранен от матчей

Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич отстранен от матчей по протоколу коронавируса, сообщает журналист Колин Стивенсон в Twitter.



Также в список отстраненных игроков попали Филлип Ди Джузеппе и Адам Фокс.



В текущем сезоне Бучневич провел 26 матчей, набрав 22 очка (8+14).

