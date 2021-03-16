Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Бучневич отстранен от матчей

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Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич отстранен от матчей по протоколу коронавируса, сообщает журналист Колин Стивенсон в Twitter.

Также в список отстраненных игроков попали Филлип Ди Джузеппе и Адам Фокс.

В текущем сезоне Бучневич провел 26 матчей, набрав 22 очка (8+14).

Ранее Александр Овечкин решил отложить переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте.