Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Бучневич отстранен от матчей
Андрей Черников
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Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич отстранен от матчей по протоколу коронавируса, сообщает журналист Колин Стивенсон в Twitter.
Также в список отстраненных игроков попали Филлип Ди Джузеппе и Адам Фокс.
В текущем сезоне Бучневич провел 26 матчей, набрав 22 очка (8+14).
Ранее Александр Овечкин решил отложить переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте.
Buchnevich, Fox and DiGiuseppe on the Covid list.— Colin Stephenson (@ColinSNewsday) March 15, 2021