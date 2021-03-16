Сборная Мальты сможет принять Россию на своем стадионе

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Сборная Мальты примет команду России на своем стадионе, сообщает Netnews.

Напомним, на Мальте запрещены любые спортивные соревнования из-за пандемии COVID-19. Суперинтендант министерства здравоохранения страны Шармейн Гаучи сделала исключение для футбольной сборной.

Встреча, которая пройдет в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, состоится 24 марта.

Ранее Станислав Черчесов высказался о возвращении Артема Дзюбы в сборную России.