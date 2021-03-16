Арбитр матча ЦСКА — «Зенит» выступал за красно-синих

17 марта московский ЦСКА сыграет с петербургским «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главным арбитром встречи станет Евгений Кукуляк из Калуги.



Интересно, что в 2004 году Кукуляк провел четыре матча за дубль красно-синих. В одном из матчей армейцы переиграли сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Кукуляк обслуживает матчи РПЛ с текущего сезона.

Ранее сообщалось о том, что Кукуляк рассудит ЦСКА и «Зенит» в центральном матче 23-го тура РПЛ.