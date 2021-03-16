Арбитр матча ЦСКА — «Зенит» выступал за красно-синих
Андрей Черников
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17 марта московский ЦСКА сыграет с петербургским «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главным арбитром встречи станет Евгений Кукуляк из Калуги.
Интересно, что в 2004 году Кукуляк провел четыре матча за дубль красно-синих. В одном из матчей армейцы переиграли сине-бело-голубых со счетом 1:0.
Кукуляк обслуживает матчи РПЛ с текущего сезона.
Ранее сообщалось о том, что Кукуляк рассудит ЦСКА и «Зенит» в центральном матче 23-го тура РПЛ.