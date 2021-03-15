Кавазашвили высказался о вызове Дзюбы в сборную России

Экс-футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о вызове форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду, передает Russfootball.

«Черчесов простил ему его выходку, то что он сотворил на весь мир, опозорил себя, семью и всю нашу сборную. Сейчас команде нужен нападающий, нет Смолова. Он еще не готов, хоть и начал забивать голы», — сказал Кавазашвили.

Напомним, Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за того, что в интернете появилось видео, на котором футболист занимается мастурбацией.

Ранее был объявлен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022.