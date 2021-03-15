Капризова признали первой российской звездой недели в НХЛ

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал первой российской звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом говорится на официальном сайте лиги на русском языке.

Вместе с «Миннесотой» Капризов в течение недели добыл четыре победы и набрал пять очков, забросив четыре шайбы, в том числе оформив хет-трик в матче с «Аризоной Койтос», а также сделал одну результативную передачу.

Второй российской звездой был признан нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который в трех матчах забросил одну шайбу и сделал три передачи.

Третьей звездой недели стал форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. Вернувшись после операции на плече, российский форвард набрал четыре балла (гол + три ассиста) в трех матчах.