«ПСЖ» предпринял меры после ограбления домов двух футболистов клуба

Руководство французского «ПСЖ» позаботилось об усилении охраны жилья защитника Маркиньоса и полузащитника Анхеля Ди Марии после того, как их дома были ограблены. Об этом сообщает L'Équipe.

Утверждается, что парижане за свой счет организуют круглосуточную охрану жилья своих футболистов.

Ранее сообщалось, что по ходу игры 29-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Нант» (1:2) грабители ворвались в дом Ди Марии и украли у футболиста различные драгоценности на общую сумму более €500 тысяч, в то же время еще одна группа преступников ошибочно ограбила дом отца Маркиньоса, приняв его за жилье самого футболиста. Примечательно, что злоумышленники держали в заложниках родственников игроков «ПСЖ».