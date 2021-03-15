Попавший в реанимацию хоккеист все еще находится в критическом состоянии

Защитник петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги «Динамо» Тимур Файзутдинов остается в реанимации, врачи оценивают состояние его здоровья как критическое. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент здравоохранения Ярославской области. Отмечается, что улучшения состояния здоровья у молодого хоккеиста не зафиксировано.

«Состояние критическое — так оценивают врачи больницы им. Соловьева его состояние. При всем объеме интенсивной терапии, которую сейчас применяют реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 12 марта во время матча первого раунда плей-офф МХЛ, в котором петербургское «Динамо» в гостях проиграло ярославскому «Локомотиву». В одном из эпизодов игры шайба попала в Файзутдинова, после чего он оперативно был доставлен в больницу в Ярославле в тяжелом состоянии. На данный момент врачи борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что матч МХЛ 15 марта пройдут в поддержку пострадавшего игрока «Динамо».