Большунов рассказал, на что потратит призовые по итогам сезона

Российский лыжник Александр Большунов определился с тем, на что потратит призовые, полученные за участие в Кубке мира сезона-2020/21. По его итогам спортсмен заработал самую большую сумму из всех — €197 тысяч. Большунов намерен на эти средства приобрести специальное устройство, которое предназначено для медико-биологических исследований и оценки физической работоспособности человека.

«Собираюсь провернуть покупку тредбана. Он стоит €120 тысяч, как раз все то, что я заработал после уплаты налогов», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

По итогам сезона россиянин стал бесспорным победителем Кубка мира и, набрав 1765 баллов, второй раз подряд завоевал «Большой хрустальный глобус». Его ближайшим преследователем в общем мужском зачете стал его соотечественник Иван Якимушкин.