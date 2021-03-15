Матч Мальта — Россия будет проведен в запланированные сроки

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о проведении матча отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Мальтой. Сообщалось, что встреча, которая должна состояться 24 марта, находится под угрозой срыва из-за коронавирусных ограничений на Мальте, где до 11 апреля запрещено проведение любых спортивных мероприятий.

«Ситуация рабочая. Правительство решило объявить локдаун. Они думают, где проводить игру, а регламент говорит, что возможно на нейтральном поле. Мы предложили поменяться кругами, им идея понравилась, но потом правительство дало разрешение на проведение матча на Мальте. Вопрос отпал», — передает слова Черчесова «Чемпионат».

Ранее национальный инспектор Мальты по здравоохранению Шармен Гаучи предположила, что встреча национальной команды со сборной России будет проведена в порядке исключения.