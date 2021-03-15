Предполагаемая любовница Мамаева прилетит в Россию

Испанская модель Ирен Гарсия Морено, которая, предположительно, является любовницей полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прилетит в Россию. Об этом сообщила ее адвокат Тереза Буэйес, которая подчеркнула, что визит девушки связан с решением обратиться в суд с иском к супруге футболиста Алане Мамаевой. Ранее жена хавбека «Ростова» упрекнула мужа в изменах, а также в социальных сетях разместила данные Морено.

«Документы по делу Аланы Мамаевой еще не переданы в суд. Алана опубликовала личные данные Ирен, угрожала ей, и мы обращаемся в суд в своей стране. Если Алана решит приехать в Испанию, она будет задержана в аэропорту и доставлена в суд, где ей зададут ряд вопросов. Я готовлю бумаги, это довольно кропотливая работа. Пока не могу назвать даже примерных сроков. Ирен собирается в Россию. Все зависит от Первого канала, журналисты которого пригласили нас, чтобы сделать интервью. Мы ждем от них дальнейших действий», — приводит «РБ Спорт» слова адвоката, которая подчеркнула, что встречаться в России с Мамаевым ее клиентка не собирается.

Ранее сообщалось, что предполагаемая любовница Мамаева беременна, однако ее юрист эту информацию подтвердить не смогла.