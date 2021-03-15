Черчесов рассказал о вакцинации футболистов сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился подробностями проведения вакцинации против коронавирусной инфекции среди футболистов национальной команды. Специалист, а также другие члены тренерского штаба сборной и представители Российсского футбольного союза сделали прививку 26 января 2021 года. После этого ряд СМИ распространил информацию о том, что Черчесов настаивает на вакцинации и среди игроков. На пресс-конференции 15 марта наставник национальной команды данные слухи опроверг.

«Я никогда не говорил, что надо вакцинироваться. Кто-то это написал от себя, но от меня таких слов не было. Я для себя вакцинировался. А кто как будет действовать… Я же не могу настаивать в таких вещах. Мне спокойнее, если бы футболисты делали то, в чем они сами уверены. Такие поступки нужно совершать самому, а не делать из-под палки», — приводит слова Черчесова Sport24.

Ранее тренерский штаб сборной России определился с составом футболистов на мартовские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022.