Моуринью рассказал о травме Сон Хын Мина

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о травме нападающего команды Сон Хын Мина.

Футболист получил повреждение в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Не знаю, как долго будет проходить восстановление. Проблема в мышцах. Мышечные травмы всегда непросты. Но Сон — это тот парень, который обычно быстро восстанавливается после любых травм. Конечно, причина заключается в плотном игровом графике», — цитирует Моуринью Metro.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Сон принял участие в 28 матчах, в которых забил 13 мячей и отдал девять передач.

Ранее Моуринью раскритиковал судей после поражения от «Арсенала».