Большунов рад шестому месту в последней гонке Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов подвел итоги своего выступления в гонке преследования на 50 км на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Действующий обладатель большого Хрустального глобуса пришел к финишу шестым.

«Это было не мое поражение. Не сработали лыжи. Ситуацию разрядило то, что я получил Кубок мира. Рад, что не попал в тройку призеров. Это будет хорошей мотивацией для того, чтобы хорошо и правильно тренироваться дальше», — цитирует Большунова «Матч ТВ».

Ранее российский лыжник назвал самую сложную гонку сезона.