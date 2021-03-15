Большунов назвал самую сложную гонку сезона
Антон Борисов
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Российский лыжник Александр Большунов назвал самую сложную гонку завершившегося сезона.
«Разделка на чемпионате мира действительно не задалась, потому что с темпом на первой половине дистанции я там перебрал», — цитирует Большунова «Матч ТВ».
В гонке с раздельным стартом, прошедшей на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, россиянин показал четвертый результат. Весь пьедестал заняли норвежские лыжники.
Ранее Большунов прокомментировал победу в общем зачете Кубка мира.