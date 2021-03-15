Медведев поднялся на второе место в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опубликованном на официальном сайте организации.

После победы на турнире в Марселе российский спортсмен, набравший 9940 очков, обошел испанца Рафаэля Надаля (9 670 очков). Лидирует в рейтинге сербский теннисист Новак Джокович (12008).

Впервые с 2005 года в топ-2 попал теннисист, который не входит в так называемую большую четверку, состоящую из Джоковича, Надаля, швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея. Также Медведев стал первым россиянином с 2002 года, которому удалось подняться на вторую строчку рейтинга. Тогда второе место занимал Марат Сафин.

В нынешнем сезоне Медведев дошел до финала Australian Open, где проиграл Джжоковичи. Также он стал победителем турнира в Марселе.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл в Роттердаме и упустил шанс стать второй ракеткой мира.

Рейтинг АТР, 15 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 008 очков;

2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9 940;

3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 670;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5 011;

22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2 200...