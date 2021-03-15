Наставник «Сочи» Федотов объяснил поражение от «Локомотива»

Наставник «Сочи» Владимир Федотов объяснил поражение от московского «Локомотива» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, его подопечным не хватило концентрации и собранности на все 90 минут игры.

«Обидно за результат, но не за содержание игры. Упустили свои возможности. С ними нужно держать все время ухо в остро. Все три удара «Локомотива» закончились голами.



Ребята справились с отсутствием Нобоа, но когда родился второй гол, то не хватило острой передачи. Это мы могли создать опасный момент, а не наши соперники», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что капитан «Локомотива» Ведран Чорлука выпил пива в честь победы над «Сочи»