Губерниев назвал российскую биатлонную сборную средней
Вадим Балканов
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уровне российской биатлонной сборной. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, в настоящее время отечественная команда является середняком мирового биатлона.
«На данный момент мы ловим счастье, когда другие промахиваются. Смотрите, как американцы нахлобучили нас в сингл-миксте. Это наш уровень пока.
Биатлон — такой вид спорта, если даже наших не будет, то все равно будут смотреть, потому что уже привыкли. Но хотелось бы, чтобы наши тоже были», — сказал Губерниев.
Ранее Дмитрий Губерниев подвел итог выступления российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Нове-Место.