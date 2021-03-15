Семьи двух игроков «ПСЖ» держали в заложниках по ходу игры с «Нантом»

Семьи двух игроков «Пари Сен-Жермен» держали в заложниках по ходу игры 29-го тура чемпионата Франции против «Нанта».

По информации ESPN, пострадавшими оказались родственники Маркиньоса и Анхеля Ди Марии, выступавших на поле «Парк Де Пренс». Злоумышленники напали на жилище южноамериканских футболистов с целью ограбления.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование по факту совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре с «Сочи» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).