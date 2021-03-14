Дацик опубликовал афишу боя с Емельяненко, но тот намерен драться с Джиганом

Скандальный боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик на своей странице в Instagram сообщил, что его поединок с Александром Емельяненко состоится в мае на «ВТБ Арене».

«Закодирую тебя от водки навечно. А рэперы пусть дальше поют», — написал Дацик, обращаясь к Емельяненко.

В команде Емельяненко новость опровергли.

«Фейк. Это мой официальный комментарий. Никаких переговоров мы не вели. Афиша — плод воображения Вячеслава Дацика, ничем не подкреплённое. С Джиганом ведутся переговоры», — сказал менеджер Емельяненко Азамат Бостанов «Спорт-Экспрессу».

Следующий бой Емельяненко намерен провести с рэп-исполнителем Джиганом.

«Мозги вообще пропил»: Дацик бросил вызов Емельяненко.