Евгений Плющенко поддержал свою 12-летнюю воспитанницу, раскритиковавшую судей

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал воспитанницу своей академии Софью Титову, раскритиковавшую судей первенства России по младшему возрасту.

«Ты не проиграла ни одного старта в этом сезоне, а первый и третий день соревнований — это было что? Вот именно все «это» делает нас с тобой еще сильнее! Что ещё добавить? Пока все школы фигурного катания будут молчать про все это безобразие, «оно» и будет продолжаться…

Говорят, что «один в поле не воин»? А потом было продолжение: «И один в поле воин, если он по-русски скроен»! Я отстаивал, отстаиваю и буду отстаивать своих спортсменов! Софии 12 лет. Думаю, эмоции этой талантливой девочки, ее родителей можно понять», — написал Плющенко на своей странице в Instagram.

12-летняя Титова заняла на турнире второе место, уступив Алисе Двоеглазовой из группы Этери Тутберидзе 0,87 балла. По мнению Титовой, ей не дали надбавку за каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, исполненный во второй части произвольной программы.

«Справедливость — это не про мой любимый вид спорта! Но это закаляет меня и делает сильнее, благодарю всех за поддержку и добрые слова и желаю фигурному катанию оставаться чистым видом спорта!», — написала Титова.

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